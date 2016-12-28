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Yeni Yıl Kabakları Alıcı Bekliyor

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Yeni Yıl Kabakları Alıcı Bekliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerinde yetiştirilen balkabakları pazarda alıcı bekliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerinde yetiştirilen balkabakları pazarda alıcı bekliyor.

Bölgede yeni yıl gecesi tatlı olarak tüketilen ve nişanlanan geçlerin ailelerinin birlikte geçirdiği yılbaşı akşamında erkek tarafının kız evine altın ya da bilezik asarak hediye götürdüğü bal kabaklarının kilogramı 1 TL'ye satılıyor. Bayramiç ilçesinin Yassıbağ, Beşik, Daloba ve Akçakıl köylerinde ağırlıklı olarak yetiştirilen balkabaklarının daha çok yılbaşı öncesi satıldığını ifade eden üretici Mevlüt Aykut, "Yassıbağ köyünde çiftçilik ile geçimimi sağlıyorum. Bölgemizde yetişen balkabakları diğer yörelere göre daha lezzetlidir. Tamamen doğal ortamda hayvan gübresi ile yetişen balkabakları yöremizin altını sayılır. Ağırlığı 5 ila 20 kilo arasında değişen balkabakları tartarak ya da taneyle satılır. Özellikle yuılbaşı gecesi yöremizde sofralarının olmazsa olmaz tatlısı balkabağıdır" dedi.

Yeni Yıl Kabakları Alıcı Bekliyor

Yeni Yıl Kabakları Alıcı Bekliyor

Yeni Yıl Kabakları Alıcı Bekliyor

Yeni Yıl Kabakları Alıcı Bekliyor

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