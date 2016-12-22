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Yeni yıl renkleri ve ışıltısı İder Mobilya’da

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Yeni yıl renkleri ve ışıltısı İder Mobilya’da
İder Mobilya, yeni bir yılı yeniliklerle karşılamanız ve evinizi yeni yıl ışıltıları ve renkleriyle dekore etmeniz için birbirinden farklı ürünlerini sizlerle buluşturuyor

Geniş ürün gamı ve fiyat aralıklarıyla herkese hitap eden İder Mobilya, 2017 kış ürünlerinde ön plana çıkan trendler, evinde yalınlığı ve şıklığı tercih edenlere birbirinden güzel seçenekler sunuyor. 2017’yi karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde İder Mobilya’nın yemek odaları ve oturma grupları, yılbaşı ruhunu yansıtan detaylarıyla göz dolduruyor. Konforlu ve rahat oturma grupları, modern tasarımlarıyla öne çıkan yemek odaları, yılbaşında da keyifli yemeklere ve sohbetlere eşlik ediyor. Şık ve estetik İder tasarımlarını yılbaşı konseptini yansıtan aksesuarlarla renklendirerek, aileniz ve misafirlerinizle unutulmayacak anlar yaşayacağınız keyifli bir akşama imza atabilirsiniz.

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