Yeni yıl şansı Hopi’den

Üyelerinin alışveriş deneyimini kazanca dönüştüren Hopi, Bilyoner iş birliği ile üyelerine Paracıklarıyla 61 milyon TL ikramiye veren Milli Piyango 2018 Yılbaşı Özel Çekilişine bilet alma imkânı sağlıyor.

Kampanya ile Hopililer yıl boyunca yaptıkları alışverişlerden kazandıkları Paracıkları yeni yıl şansına dönüştürüyor. 29 Aralık’a kadar geçerli olan kampanya, Paracıklarla alınan biletleri online olarak hediye etme fırsatı da sunuyor.

Alışverişin App’i Hopi, üyelerinin alışverişlerinden kazandıkları Paracıkları yeni yıl şansına dönüştürüyor. Hopi, Bilyoner ile yaptığı özel yeni yıl kampanyası kapsamında 5.4 milyonu aşkın üyesine Paracık ile Milli Piyango bileti alma fırsatı veriyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen Hopililerin, uygulama içinden Milli Piyango 2018 Yılbaşı Özel Çekilişine ait çeyrek, yarım ve tam bilet kodlarını satın alması ve bilyoner.com web sitesinden üye girişi yaparak Milli Piyango bilet numarasına dönüştürmesi yeterli oluyor.

Hopililer Paracıkları ile diledikleri kadar kod satın alabilirken, kodları sevdiklerine e-mail veya SMS yoluyla anında hediye edebiliyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için Hopinize bakabilir ya da hopi.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.