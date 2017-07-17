Yeni Zigana Tünelinin Yüzde 25’i Bitti

Gümüşhane'de 2017 yılı 3.dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Okay Memiş'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de 2017 yılı 3.dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Okay Memiş'in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Memiş, Zigana tünelinin yüzde 25 oranında tamamlandığını söyledi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcıları Murat Kahraman ve Selçuk Yosunkaya, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Torul Kaymakamı Mustafa Karali, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, GTSO Başkanı İsmail Akçay, ilçe ve belde belediye başkanları, bölge müdürleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Zigana tünelinde yüzde 25 seviyesine ulaşıldı"

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 2017 yılında kamu kuruluşlarının 3 milyar 904 milyon 891 bin TL proje tutarlı işinin olduğu Gümüşhane'nin 20 yıl öncesi ile mukayese edildiğinde yapılan büyük yatırımlarla mahrumiyet ili olma özelliğini kaybettiğini belirten Vali Memiş, "Bir yerin mahrumiyet bölgesi olup olmadığının en büyük göstergesi ulaşılabilir olup olmadığıdır. Eskiden Trabzon'a 5-6 saatte gidilirken artık 1 saatte ulaşıyorsunuz. Bunda tabi yapılan büyük yatımların, duble yolların çok önemi var. Özellikle ulaşımı biz çok önemsiyoruz. Yapılan ve yapılacak olan 52 tane tünelle adeta tüneller kentiyiz. Bunun en önemlisi Zigana Tüneli. Yüzde 25'e geldik. Bu çok önemli bir rakam. Bizim hayalimiz. 2019 yılı sonu 2020'de bitmesi halinde sahille ulaşımımızı neredeyse yarım saate indirecek bir proje. Yine adeta bir barajlar ve göletler kentiyiz. Bu sene 35 tane yapımı devam eden gölet inşaatımız var, planlananlar 50'nin üstünde. Kelkit ve Harşit havzasında olmak üzere iki büyük yatırım var. Bu projeler Gümüşhane'nin geleceğe daha umutla bakmasına yol açıyor. Hatta bu projelerle tersine göçün bile mümkün olacağına inanıyoruz. Ana yatırımlar yapıldıktan sonra küçük dokunuşlarla mesafe alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tersine göçün projeler sayesinde mümkün olacağını düşündüklerini, ana yatırımlardan sonra küçük dokunuşlarla mesafe alacaklarını ifade eden Vali Memiş, "Artık Gümüşhane'de turizm pastasından pay almaya başlayacağız küçük dokunuşlarla. Önce altyapı, sonra konaklama tesisi, sonra turist. Biz geleceğe ümitle bakıyoruz her açıdan" dedi.

Toplantıda daha sonra, bölge müdürleri kurumlarının Gümüşhane'de yürüttüğü çalışmalarla ilgili sunum yaparak soruları cevaplandırdı.

İlk olarak söz alan Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürü Oğuz Kasap toplam 78 proje yürüttükleri Gümüşhane'de bu projelerinin 73'ünün tarım projesi olduğunu ve devam eden 29 gölet inşaatı olduğunu söyledi.

Gümüşhane kent merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik Barajı projesinin yol kazılarına başlanacağını, şantiye kurma çalışmalarının da devam ettiğini, bununla eş zamanlı olarak isale hattı ve arıtma tesisi projesinin de devam ettiğini söyledi. Kasap, şehre 10,2 milyon metreküp temiz su verecek projenin 2019 yılı sonlarında bitirilmesini planladıklarını sözlerine ekledi.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Salahattin Bayramçavuş ta bir süredir heyelan nedeniyle kapanan ve alternatif yollar üretilen Kürtün kavşağının da dahil edildiği 720 milyon TL bedelli yeni bir ihale yapıldığını, Kürtün kavşağının bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünelle geçileceğini söyledi.

Gümüşhane çevre yolunda da yoğun çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bayramçavuş, "T1 ve T2 tünelleri bitti. Eski imam hatibin oradaki tünellerde çalışmalar devam ediyor. Orada pasif bir heyelan alanı var. Bizim viyadük ve tünellerimizi etkilemesin diye o heyelana kalıcı bir proje yapıyoruz. Bu heyelan tünelin giriş ağzını tehdit ediyor. Bizim yapacağımız sanat yapılarını etkilemesin diye bağlantı kolunu etkilemesin diye biz burayı yapıp bırakmamız lazım. Yapmazsak tekrar hareket olur" diye konuştu.

Yeni Zigana tüneli inşaatında çalışmaların 24 saat esaslı devam ettiğini, 14,5 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünelde Trabzon tarafından 800, Gümüşhane tarafından 2 bin 700 metre olmak üzere toplam 3,5 kilometreyi bitirdiklerini ifade eden Bayramçavuş, daha sonra diğer karayolları çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantıda diğer yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri de sunum yaptıktan sonra Vali Memiş, "Gümüşhane geleceği olan bir il. Üniversite kentiyiz. Burası hiçbir zaman Kayseri olamayacak. Ama bu kent ilçeleriyle birlikte Türkiye'nin en yaşanabilir, butik kentlerinden birisi olacak. Doğru stratejilerle hareket edeceğiz. Butik bir kent olacağız. Bu şehirde herkesin çok emeği var. Bu kent güzel adımlarla yoluna devam ediyor. inşallah daha güzel şeyler olacak. Geleceğimiz gayret parlak. Herkesin çok emeği var" sözleriyle toplantıyı sonlandırdı.