  • BIST 106.448
  • Altın 155,675
  • Dolar 3,8618
  • Euro 4,5532
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C

Yenice’de Tarım Arazisindeki Yangın Söndürüldü

» »
Yenice’de Tarım Arazisindeki Yangın Söndürüldü
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yenice ilçesinde saat 17.00 sıralarında Yenice Devlet Hastahanesi yanında boş bir tarım arazisinde çıkan yangın gökyüzünde siyah duman tabakası oluşturdu. Yenice Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçlarının müdahalesi sonucu boş tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangında eski kamyon lastiklerinin yanması ile siyah dumanların oluştuğu anlaşıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenice’de Tarım Arazisindeki Yangın Söndürüldü07 Aralık 2017 Perşembe 17:23
  • Diyarbakır Emniyetinden Vatandaşlar Uyarı07 Aralık 2017 Perşembe 17:18
  • Gaziantep’te 2 Deaş’li Tutuklandı07 Aralık 2017 Perşembe 17:13
  • Fetö Operasyonunda 15 Bin Dolar Ele Geçirildi07 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Diyarbakırlı Kadınlardan Polislere Sıcak Ekmek07 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Gaziantep’te Sahte Para Ele Geçirildi07 Aralık 2017 Perşembe 16:53
  • İki Aracın Çarpıştığı Kaza Maddi Hasarla Atlatıldı07 Aralık 2017 Perşembe 16:53
  • Hafif Ticari Araç Reklam Panosuna Çarptı: 5 Yaralı07 Aralık 2017 Perşembe 16:43
  • Yemek Yapan Eşini Mutfakta Bıçaklayıp Kendini İhbar Etti07 Aralık 2017 Perşembe 16:33
  • Sınavlar İçin Bylock’tan Yardım İstemişler07 Aralık 2017 Perşembe 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti