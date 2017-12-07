Yenice’de Tarım Arazisindeki Yangın Söndürüldü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yenice ilçesinde saat 17.00 sıralarında Yenice Devlet Hastahanesi yanında boş bir tarım arazisinde çıkan yangın gökyüzünde siyah duman tabakası oluşturdu. Yenice Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçlarının müdahalesi sonucu boş tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangında eski kamyon lastiklerinin yanması ile siyah dumanların oluştuğu anlaşıldı.
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