Yenice’de Tarım Arazisindeki Yangın Söndürüldü

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde Bir Gecekonduda Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı. Yangın Nedeniyle Gecekondudan Alevler Yükselirken Olay Yerine Çok Sayıda Sağlık Ve İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.