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Yeniden Gözaltına Alınan Sanat Merkezi Kundakçısı Asayiş Şubeye Getirildi

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Yeniden Gözaltına Alınan Sanat Merkezi Kundakçısı Asayiş Şubeye Getirildi
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan zanlı yeniden gözaltına alındı. İkametinde gözaltına alınan zanlı Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü girişinde basın mensuplarını sorularını yanıtsız bırakan şüpheli Mehmet Ali A.'nın yarın Anadolu Adliyesine sevk edileceği kaydedildi.

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