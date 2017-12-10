Yenikapı'da, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için "Kudüs İslam'ındır Mitingi" yapılıyor.

Yenikapı'da, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için "Kudüs İslam'ındır Mitingi" yapılıyor. Mitinge, ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda vatandaş katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için Yenikapı'da "Kudüs İslam'ındır Mitingi" yapılıyor. Mitinge siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitinge katılan vatandaşların ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıdığı görüldü. Miting alanı çevresinde ise polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun katılımın gerçekleştiği miting devam ediyor.