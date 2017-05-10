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Yenimahalle Belediyesinin Araç Filosu Güçleniyor

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Yenimahalle Belediyesinin Araç Filosu Güçleniyor
Yenimahalle Belediyesi, araç filosuna 4 adet yeni araç ekledi. 3'ü Fen İşleri Müdürlüğü, biri Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere...

Yenimahalle Belediyesi, araç filosuna 4 adet yeni araç ekledi. 3'ü Fen İşleri Müdürlüğü, biri Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan araçlarla Yenimahalle'de ilçe halkına hizmet eden araçların sayısı 369'ye yükseldi.

Araç filosunu güçlendirmeye devam eden Yenimahalle Belediyesi'nde, aileye; 2 adet damperli kamyon, 1 adet kayar kasa çekici ile 1 adet 4x4 Pikap katıldı. Yeni araçlarla birlikte kamyondan kepçeye, dozerden bobcate, binek araçlardan otobüslere kadar 20 ayrı türde 369 araç gece gündüz Yenimahalle'ye hizmet edecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ile beraber alınan yeni araçları inceleyerek ilgililerden araçlar hakkında bilgi aldı.

Araçları tek tek inceleyen Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemize ait araçlar ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlarımızı hurdaya ayırarak yerine yenilerini ekliyoruz. Bu araçlarla ilçemizde açılmadık yol, asfaltlanmadık sokak bırakmadık. Kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapıyoruz. Kiralık araçlara para ödemiyoruz. Yeni araçlarımız Yenimahallelilere hayırlı olsun" dedi.

Yenimahalle Belediyesinin Araç Filosu Güçleniyor

Yenimahalle Belediyesinin Araç Filosu Güçleniyor

Yenimahalle Belediyesinin Araç Filosu Güçleniyor

Yenimahalle Belediyesinin Araç Filosu Güçleniyor

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