Yenimahalle Parklarında Mikroplara Yer Yok

Yenimahalle Belediyesi park ve mesire alanlarında mikroplara savaş açtı.

Yenimahalle Belediyesi park ve mesire alanlarında mikroplara savaş açtı. Mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve hijyen ortamlarda keyifli zaman geçirebilmesi için kolları sıvayan belediye ekipleri park ve mesire alanlarında sıkıyönetim ilan etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seyyar dezenfektan aracı ile ilçe genelindeki tüm parklarda temizliğe başladı. Basınçlı su ve dezenfektan karışımından elde edilen çözelti ile park ve mesire yerlerindeki çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve oturma alanları bakteri ve mikroplardan arındırılıyor.

Bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi, çocukların parklarda güvenle oynayabilmesi, ailelerin korkusuzca çocuklarıyla zaman geçirebilmesi için yapılan dezenfekte işlemi 3 hafta boyunca kalıcılığını koruyor.

Yenimahalle'miz Başkent'in en temiz ilçesidir

Yenimahalle'de birinci önceliğin halk sağlığı olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Temizlik imandan gelir. İlçemizin her köşesinde temizliğe ekstra zaman, ekstra emek, ekstra para harcıyoruz. Mahalle sakinlerimizin daha sağlıklı ortamlarda yaşamak hakkı. İlçemizin sokaklarını, çöp alanlarını, parklarını, camilerini, mezarlıklarını, okullarını, havuzlarını periyodik olarak temizliyoruz. Hep elimizden gelenin fazlasına odaklandık. Yenimahalle'miz Başkent'in en temiz ilçesidir" dedi.