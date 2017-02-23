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Yenimahalle Yaza Hazırlanıyor

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Yenimahalle Yaza Hazırlanıyor
Yenimahalle Belediyesi, çetin geçen kış sezonunun ardından havaların düzelmesiyle beraber bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yenimahalle Belediyesi, çetin geçen kış sezonunun ardından havaların düzelmesiyle beraber bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yenimahalle'de yaza hazırlık tam gaz başladı. Belediye ekipleri ilçe genelinde aralıksız çalışıyor. Fen İşlerine bağlı 8 bordür-tretuvar ekibi, 3 yol ekibi, 2 adet malzemeli bakım ekibi ve 260 personel ihtiyaç olan her yerde mesai yapıyor. Yenimahalle'nin yeni gelişim bölgelerinden Yakacık'ta da artan nüfus göz önüne alınarak mahalleye yeni yollar kazandırılıyor. Belediye ekipleri Yakacık'ta ve Gazi Mahallesi'nde yeni yollar için aralıksız çalışıyor.

İlçe genelinde belediye hizmetlerinin kış ayları boyunca aksamadan devam ettiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle yaza bomba gibi girecek. Bir yandan yeni tesislerimizin inşaatları, diğer yandan asfalt, kaldırım, yol açımı çalışmalarımız, öte yandan yeni park yapımlarımız aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz yaz ayları geldiğinde yollarımızda, kaldırımlarımızda sorun yaşamayacak, pırıl pırıl parklarımızda ve sosyal tesislerimizde güzel havanın tadını çıkaracak" dedi.

Her fırsatta kamunun parasını kamu yararına kullandıklarının altını çizen Yaşar, "Yenimahalleli hemşehrilerim her şeyin en güzeline layık. Bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden, bana oy verdi vermedi demeden herkese ve her bölgeye eşit hizmet götürdük. Bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Yenimahalle Yaza Hazırlanıyor

Yenimahalle Yaza Hazırlanıyor

Yenimahalle Yaza Hazırlanıyor

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