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Yenimahalle’de Her Yer Eğitim Yuvası

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Yenimahalle’de Her Yer Eğitim Yuvası
Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla Yenimahalle'de gelecek kuşaklara yatırım yapmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, geçtiğimiz yıl açtığı...

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla Yenimahalle'de gelecek kuşaklara yatırım yapmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, geçtiğimiz yıl açtığı Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin ardından ilçede 5 yeni kütüphane daha kazandırıyor.

Türk Edebiyatı'nın en önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal'in isminin verildiği Batıkent Meydan AVM içindeki kütüphane,Yenimahallelilerden büyük ilgi görünce Yenimahalle Belediyesi yenileri için kolları sıvadı.

Yenimahallelilerin yeni eğitim yuvaları, Turgut Özal, Ata, Serhat,Kaletepe ve Yakacık Mahallelerinde hizmet verecek. İlçe sakinlerinin üye olmadan faydalanabileceği kütüphanelerde hikayeden romana, ders kitaplarından ansiklopedilere kadar tüm kitaplar raflardaki yerini alacak. Kültür merkezleri içerisinde ortalama 200 metrekare alana sahip olacak olan kütüphanelerde masa düzeni, okuma köşeleri de yer alacak. Kütüphaneler, haftanın 7 günü saat 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda kapsamlı bir kaynak arşivine de sahip olacak olan kütüphanelerde, araştırma yapmak için gelen vatandaşlara bilgisayar hizmeti de sunulacak. Bu sayede vatandaşlar ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler aradığı kitapları kolayca bularak, sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulacak.

Yaptığımız işlerde önceliğimiz eğitim

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Aydınlık yarınlarımız için çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim görmelidir. Bu kütüphaneleri bu yüzden açıyoruz, okullarımıza bu yüzden tadilat yapıyoruz, eğitime bu yüzden önem veriyoruz. Yaptığımız işlerde önceliğimiz eğitim. İlçemizin kütüphaneye ihtiyacı olduğunu fark ettiğimizde Batıkent'e yeni bir kütüphane açtık. Gördük ki daha fazlasına ihtiyaç var. Şimdi yenileri için harekete geçtik. Artık yaptığımız kültür merkezleri içerisine muhakkak bir kütüphane yapıyoruz" dedi.

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