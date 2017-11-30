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Yenimahalleli Minikler ”Mavi Burun” İle Güldü

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Yenimahalleli Minikler ”Mavi Burun” İle Güldü
Yenimahalle Belediyesi, "Mavi Burun" adlı sevilen ücretsiz müzikli çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Yenimahalle Belediyesi, "Mavi Burun" adlı sevilen ücretsiz müzikli çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu Yenimahalle'de faaliyet gösteren birçok okuldan öğrenci izledi. Oyunda parası olmadığı için bilimsel çalışmalar yapamayan bir bilim adamı ve onun beceriksiz asistanının keşfettiği zaman makinesiyle zengin olma çabası sahneye aktarıldı. Kahkahalarla oyunu izleyen minikler, amacı zaman makinesiyle geçmişte zengin olan kimseleri getirip, üstündeki altınları alıp geri göndermek olan Profesör Bulur Yapar'ın macerasıyla eğlendi. Macera sonunda yaptığı hatalarla yüzleşen profesör, miniklere yaşamda en önemli şeyin insanın kendisinin olduğunu söyledi ve para kazanmaya yarayan ve doğaya zarar veren çalışmalardan uzak duracağına söz verdi. Oyun sonunda kahramanlar alkış yağmuruna tutuldu. Miniklere Yenimahalle Belediyesi tarafından hikaye kitabı dağıtıldı.

Oyun, 4 Ocak'a kadar her salı günü saat 10.00'da, her perşembe günü saat 14.00'te, her pazar günü ise saat 13.00'te sahnelenecek.

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