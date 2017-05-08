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Yenimahalleliler Kültür Gezisinde

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Yenimahalleliler Kültür Gezisinde
Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği ve Kent Konseyinin organize ettiği Çanakkale, Kapadokya, Amasra, Abant, Beypazarı ve Konya kültür gezileri ile 2 bin...

Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği ve Kent Konseyinin organize ettiği Çanakkale, Kapadokya, Amasra, Abant, Beypazarı ve Konya kültür gezileri ile 2 bin 566 Yenimahalleli tarihi ve güzellikleri yerinde görme fırsatı yakaladı.

Kent Konseyi tarafından çalışmaların aksamadan yürütülmesi için oluşturulan çalışma grubu, mahalle muhtarlarının öneri ve iş birliği ile gezilere katılan vatandaşları belirlerken, önceliği seyahat olanağı kısıtlı vatandaşlara verdi. Kültür gezilerine 2015- 2016 yıllarında toplam 2 bin 566 kişi katıldı.

Yenimahalle sınırları içerisinde yaşayan ve özellikle Ankara dışına çıkma fırsatı yakalayamamış vatandaşların katıldığı gezilere ilgi büyük oldu. Mahallelilerin talepleri üzerine gezi programları düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, Kent Konseyinin organizatörlüğünde vatandaşlara rehber eşliğinde seyahat imkanı sundu. Vatandaşlar, merkezi noktalardan otobüsle alınırken gezi dönüşünde ise yeniden aynı noktalara bırakıldı.

Haziran'dan Eylül'e kadar süren gezilere, Yenimahalle'nin çeşitli semt ve mahallelerinden çok sayıda Yenimahalleli katıldı. Vatandaşlara eşlik eden rehberler, gezilen yerlerin tarihi ve turistik özellikleri hakkında bilgi verdi. Çanakkale, Kapadokya, Amasra, Abant, Beypazarı ve Konya'yı ilk kez görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirip alışveriş yapma imkanı buldu.

2017 yılında ise şu an itibariyle Yenimahalle ilçe sınırları dahilinde bin 132 kişi gezilere katılmak için başvuru yaptı. Başvuruların gezi süresince devam edeceğini belirten yetkililer, bu sene için tahmini 18 sefer Çanakkale gezisi yapılmasının planlandığını belirtti.

Yenimahalleliler Kültür Gezisinde

Yenimahalleliler Kültür Gezisinde

Yenimahalleliler Kültür Gezisinde

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