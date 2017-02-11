  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Yenimahalleliler Tiyatroda Buluşuyor

» »
Yenimahalleliler Tiyatroda Buluşuyor
Yenimahalle Belediyesi, Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanan "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlı tiyatro oyununu 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Sahnesinde...

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanan "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlı tiyatro oyununu 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Sahnesinde tiyartroseverlerle buluşturdu. Oyunu, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da Yenimahallelilerle birlikte izledi.

Nobel ödüllü İtalyan halk tiyatrosu uzmanı, oyun yazarı, yönetmen, oyuncu Dario Fo'nun yazdığı, Ankara Sanat Tiyatrosu tiyatrocularının canlandırdığı oyunda varoşlarda yaşam mücadelesi veren işçilerin öyküsü tirajı komik bir dille anlatıldı. İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlüklerin anlatıldığı oyuna Yenimahalleliler de yoğun ilgi gösterdi.

Soluksuz bir kovalamaca

Oyunda; sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yasayan çocukların, yaşlıların, kadınların, işçilerin, fiyatların zamlanmasına karşı hep birlikte eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar verişleri ve "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koymaları üzerine, polis tarafından kuşatılan bir mahalle, kovalayan polisler, kaçan insanlar, aranan evler, saklanmaya çalışılan yiyecekler, Sistemi eleştiren fakat aynı zamanda sistemin kurallarını savunan bir koca karşısında, kalkıştığı eylemi savunabilmek için türlü oyunlara girişen bir kadın ve soluksuz bir kovalamaca sahnelendi.

Oyunun sonunda tiyatrocuları tebrik ederek çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, "Ankara Sanat Tiyatrosu'nu uzun uzun anlatmaya gerek yok. AST, Ankara sanat üniversitesi gibidir. Bize çocukluğumuzdan bu yana yüzlerce çok değerli oyuncu, sanatçı kazandırmış bir okuldur. Bugün ki başarılı performansları için kendilerini yürekten kutluyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yenimahalle Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenimahalleliler Tiyatroda Buluşuyor

Yenimahalleliler Tiyatroda Buluşuyor

Yenimahalleliler Tiyatroda Buluşuyor

Yenimahalleliler Tiyatroda Buluşuyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Karşıyaka Belediye Başkanı Halkla Buluştu11 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Velilerden Ortak Tepki11 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
  • Sincik’te “Huzur Türkiye” Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Beşir Göğüş Ödülü Yalvaç Ural’ın11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Kahraman Polis Fethi Sekin’in Adı Çankaya’da Yaşayacak11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Adsyb’den Yetiştiricilere ‘Tohumlama’ Uyarısı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
  • Söke’de Emeklilerden Atatürk’ün Anısına Thm Konseri11 Şubat 2017 Cumartesi 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti