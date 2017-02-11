Yenimahalleliler Tiyatroda Buluşuyor

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanan "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlı tiyatro oyununu 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Sahnesinde...

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanan "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlı tiyatro oyununu 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Sahnesinde tiyartroseverlerle buluşturdu. Oyunu, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da Yenimahallelilerle birlikte izledi.

Nobel ödüllü İtalyan halk tiyatrosu uzmanı, oyun yazarı, yönetmen, oyuncu Dario Fo'nun yazdığı, Ankara Sanat Tiyatrosu tiyatrocularının canlandırdığı oyunda varoşlarda yaşam mücadelesi veren işçilerin öyküsü tirajı komik bir dille anlatıldı. İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlüklerin anlatıldığı oyuna Yenimahalleliler de yoğun ilgi gösterdi.

Soluksuz bir kovalamaca

Oyunda; sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yasayan çocukların, yaşlıların, kadınların, işçilerin, fiyatların zamlanmasına karşı hep birlikte eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar verişleri ve "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koymaları üzerine, polis tarafından kuşatılan bir mahalle, kovalayan polisler, kaçan insanlar, aranan evler, saklanmaya çalışılan yiyecekler, Sistemi eleştiren fakat aynı zamanda sistemin kurallarını savunan bir koca karşısında, kalkıştığı eylemi savunabilmek için türlü oyunlara girişen bir kadın ve soluksuz bir kovalamaca sahnelendi.

Oyunun sonunda tiyatrocuları tebrik ederek çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, "Ankara Sanat Tiyatrosu'nu uzun uzun anlatmaya gerek yok. AST, Ankara sanat üniversitesi gibidir. Bize çocukluğumuzdan bu yana yüzlerce çok değerli oyuncu, sanatçı kazandırmış bir okuldur. Bugün ki başarılı performansları için kendilerini yürekten kutluyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yenimahalle Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.