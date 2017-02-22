  • BIST 88.799
  • Altın 143,882
  • Dolar 3,6160
  • Euro 3,7993
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Yenişehir’de Su Kesintileri Sona Eriyor

» »
Yenişehir’de Su Kesintileri Sona Eriyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sık sık yaşanan su kesintileri sona eriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sık sık yaşanan su kesintileri sona eriyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, alt yapı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Şu an İznik yolu ile sanayimizin bir kısmı kaldı. Ondan sonra alt yapımız tamamen bitmiş olacak. Olağanüstü bir durum olmadıkça su kesintisi yaşanmayacak. Hedefimiz 12 ay içinde alt yapıyı tamamen bitirip üst yapıya başlamak. Bu zamana kadar sabır gösteren Yenişehir halkına teşekkür ediyorum. Bir ay daha sabır istiyorum. İnşallah alt yapı bittiğinde hepimizin hasret duyduğu çamursuz, tozsuz, pırıl pırıl bir ilçede yaşayacağız" diye konuştu.

Yenişehir merkezinin haricinde köylerde de BUSKİ'nin önemli işler yaptığına dikkat çeken Başkan Süleyman Çelik, "Şu an Barcın köyünde içme suyu şebekesi yenileniyor. Kanalizasyonda yapılacak. Çardakköy'de içme suyu şebekesi ve Çeltikçi'de kanalizasyon şebekesi yenileniyor. Yolören'de içme suyu ve kanalizasyon işi bitti. Şimdi kanalizasyonun ana hattı Yenişehir'deki arıtmaya bağlanıyor. İnşallah 2017 yılının sonunda çok farklı bir Yenişehir'de yaşamaya başlayacağız" diye konuştu.

Yenişehir’de Su Kesintileri Sona Eriyor

Yenişehir’de Su Kesintileri Sona Eriyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Polat’tan "Referandum" Değerlendirmesi22 Şubat 2017 Çarşamba 12:13
  • Yunusemre’de Eğitimler Sürüyor22 Şubat 2017 Çarşamba 12:13
  • Başkan Karaosmanoğlu’dan Koto’ya Ziyaret22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Gazilerden İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine 15 Temmuz’u Anlattı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Arkadaşlarını Silahla Gasp Edip, Yaralayan Sanığa 11 Yıl Hapis22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Sedep Münazara Yarışması Başladı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Yatırım Ve İstihdam Fırsatlarını Anlattılar22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • İncesu Belediye Başkanı Karayol, Başarılı Olmanın Yollarını Anlattı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Hizmetler Kırsal Mahalleleri Kentleştiriyor22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Yenişehir’de Su Kesintileri Sona Eriyor22 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti