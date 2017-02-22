Yenişehir’de Su Kesintileri Sona Eriyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sık sık yaşanan su kesintileri sona eriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sık sık yaşanan su kesintileri sona eriyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, alt yapı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Şu an İznik yolu ile sanayimizin bir kısmı kaldı. Ondan sonra alt yapımız tamamen bitmiş olacak. Olağanüstü bir durum olmadıkça su kesintisi yaşanmayacak. Hedefimiz 12 ay içinde alt yapıyı tamamen bitirip üst yapıya başlamak. Bu zamana kadar sabır gösteren Yenişehir halkına teşekkür ediyorum. Bir ay daha sabır istiyorum. İnşallah alt yapı bittiğinde hepimizin hasret duyduğu çamursuz, tozsuz, pırıl pırıl bir ilçede yaşayacağız" diye konuştu.

Yenişehir merkezinin haricinde köylerde de BUSKİ'nin önemli işler yaptığına dikkat çeken Başkan Süleyman Çelik, "Şu an Barcın köyünde içme suyu şebekesi yenileniyor. Kanalizasyonda yapılacak. Çardakköy'de içme suyu şebekesi ve Çeltikçi'de kanalizasyon şebekesi yenileniyor. Yolören'de içme suyu ve kanalizasyon işi bitti. Şimdi kanalizasyonun ana hattı Yenişehir'deki arıtmaya bağlanıyor. İnşallah 2017 yılının sonunda çok farklı bir Yenişehir'de yaşamaya başlayacağız" diye konuştu.