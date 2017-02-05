Yenişehir’de Yeni Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Yapılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine son teknoloji kullanılarak yeni, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışmalara başlandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine son teknoloji kullanılarak yeni, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti ilçe başkanı Adnan Kamıl, "TOKİ konutlarının olduğu bölgede 2 dönüm toplam alanı olan 1200 metre kapalı alan üzerine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor. Yapılacak yeni yer ile artık halkımız İnegöl'e ve diğer yerlere gitmekten kurtulacak. Burada son teknoloji kullanılacak olup, panoramik röntgen cihazları ile ağız ve diş yapısının tamamının filmleri çekilip ona göre anında müdahale edilecek diye konuştu.

Başkan Kamıl, "Yeni yapılacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 10 doktor hizmet verecek. Şimdi mevcut hastanemizde 4 koltuk bulunuyor. Mevcut yerde yerimiz dar yeni hizmete girecek binamızda her şey en üst standartlarda olacak. Çevre düzenlemesi yapılan diş hastanemiz 2017 yılının yaz aylarında hizmete girecek" dedi.