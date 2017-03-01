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Yenişehir’den Dünyaya Açıldılar

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Yenişehir’den Dünyaya Açıldılar
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Yen-Kar, otomotiv sektöründe dünya markalarına hizmet veriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Yen-Kar, otomotiv sektöründe dünya markalarına hizmet veriyor.

Yenişehir'de ticari araçlara kapalı kasa imalatı yapan Yen-Kar Torunlar Karoser Sanayi Limited Şirketi, Türkiye'deki birçok ünlü markaya hizmet verdiği gibi, dünya genelindeki otomotiv firmalarına da kasa yapmaya başladı. Isızu'ya 20 aracın devir teslim töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Böyle bir firmanın ilçemizde olması bizim için avantaj. Yaptığı çalışmalar takdire şayan. Ürünlerin ülke ve dünya geneline yayılmasını canı gönülden istiyoruz. Bu tür firmalarımızın önünü açmak için adım attık" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yen-kar Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun, yaklaşık 30 yıldır Yenişehir'de faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Son 10 yıl zarfında kendimizi her anlamda geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında çalışmalarımız devam ediyor. AR-GE'ye önem veriyoruz. Hedefimiz ihracat. Paket ve kit şeklinde yaptığımız kasaları yurt dışına gönderebilmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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