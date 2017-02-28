Yenişehir’e Yeni Müftü

Yenişehir Müftüsü Mehmet Nedim Bakır'ın Manisa'nın merkez Yunus Emre ilçesine tayini çıkarken, yerine Sakarya Akyazı Müftüsü Mehmet Şen Okur getirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yeni müftü tayin edildi.

Yenişehir Müftüsü Mehmet Nedim Bakır'ın Manisa'nın merkez Yunus Emre ilçesine tayini çıkarken, yerine Sakarya Akyazı Müftüsü Mehmet Şen Okur getirildi. Yenişehir'deki görevine başlayan Müftü Mehmet Şen Okur, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. 1953 Trabzon doğumlu olan Okur, 14 yıl Sakarya Akyazı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yaptıktan sonra Kütahya Hisarcık, Bilecik Osmaneli, Düzce Gümüşova ve Sakarya Akyazı'da müftülük yaptı.

40 yıldan bu yana camianın içinde bulunduğunu belirten Mehmet Şen Okur, "Giden müftümüz kız Kur'an-ı kerim kursu yapımı için büyük emek harcamış ve bunda başarılı olmuş. Allah kendisinden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Bizim de maksadımız ilçemize bir erkek Kur'an kursu kazandırmak. Kaymakamımıza yaptığım ziyarette bizlere tam destek verdi. Din görevlisi arkadaşlarımız da çok sıcak baktı. İlk adım olarak yer temini yapmaya çalışıyoruz. Buna vesile olarsak ne mutlu bize" diye konuştu.