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Yer Altı Çöp Konteynerine Düşen Çocuğu İtfaiye Kurtardı

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Yer Altı Çöp Konteynerine Düşen Çocuğu İtfaiye Kurtardı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer altı çöp konteynerine düşen çocuk, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer altı çöp konteynerine düşen çocuk, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze İnönü Mahallesi'nde yer altına döşenen çöp konteynerinde bir çocuğun olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, konteyneri kaldırmak için Gebze Belediyesi yetkililerine haber verdi. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından 6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuğun yaralanmadığı belirlendi.

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