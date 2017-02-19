Yeraltı otoparkı 'mecburiyet' oldu

Altınordu Belediye Başkanı Tekintaş, otopark konusunda yeni biz vizyon hazırladıklarını söyleyerek, "500 metrekare arsaya inşaat yapan herkese yeraltı otoparkı mecburiyeti getiriyoruz" dedi

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde otopark konusunda yeni biz vizyon hazırlanıyor. Artık yer altı otoparklarını mecbur hale getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Dikkatinizi çekerim, teşvik etmiyoruz mecbur hale getiriyoruz. 500 metrekare arsa olup bu arsada inşaat yapan herkes için kesinlikle yeraltı otoparkı mecburiyeti getiriyoruz. Artık ülkemiz yeraltını kullanmak zorunda. Çünkü yukarıda gördüğümüz kargacık burgacık araç yığını engellememiz lazım" diye konuştu.

ŞEHİR MOBİLYALARINI KIRANLARA TEPKİ

Başkan Tekintaş, şehir mobilyalarına yönelik şiddet hareketlerinin eskiye oranla azalsa bile halen varlığını sürdürdüğünü de kaydederek tepkisini, “İnsan evinde oturduğu koltuğu eline çekip alıp parçalar mı? Parçalamaz. Ama şehir mobilyasını kırıyor. Oysa bu halkın, milletin malı. Eskiden durakların camlarını kırarlardı. Şimdi azaldı biraz ama hala kıran var. Şehir mobilyalarına, duraklara tekne atan, kıran insanların utanması lazım” sözleriyle dile getirdi.