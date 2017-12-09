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Yeraltından Çıkan Dumanlar İtfaiyeyi Alarma Geçirdi

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Yeraltından Çıkan Dumanlar İtfaiyeyi Alarma Geçirdi
Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi.

Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi.

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerindeki Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından bir anda kıvılcım ve dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar panikleyerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi köpükle söndürme çalışması yaparak, dumanların nereden çıktığını belirlemek için inceleme yaptı. Yapılan çalışma sonrasında yer altı kablolarında yanmalar olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi.

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