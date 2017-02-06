‘YERE DAHA SAĞLAM BASACAKLAR’

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Giresunspor’la oynanan hazırlık maçını değerlendirerek, "Bu mağlubiyet futbolcuların ayaklarının yere daha sağlam basmalarını sağladı” dedi

Antalya Kampı'nı tamamlayarak Samsun'a dönen Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, Giresunspor’la oynanan hazırlık maçında alının mağlubiyetin çok önemli olmadığını ifade etti. Özköylü, "Hazırlık maçında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıyı ben de beğenmedim. Bu mağlubiyet futbolcuların ayaklarının yere daha sağlam basmalarını sağladı” dedi.

YARDIMLAŞARAK ATACAĞIZ

Giresunspor maçında futbolcuların tamamının forma giydiğine dikkat çeken Özköylü, "Yeni katılan oyuncular arasında maç eksiği bulunan ve sakatlıktan yeni çıkan oyuncular var. Bu futbolcuların hazır hale gelmesi açısından iyi bir fırsat oldu. Oyuncularımız arasında bir uyum sorunu yok. Fakat bir oyuncunun futbol anlamında uyum sağlaması için zamana ihtiyaç var. Bunu da takım içinde birbirimizle yardımlaşarak atacağız" diye konuştu.