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Yerel Üreticiler Uluslararası Sempozyumda

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Yerel Üreticiler Uluslararası Sempozyumda
Tepebaşı Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sona geliniyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sona geliniyor. Eskişehir'in kent belleğinde ve endüstriyel geçmişinde büyük önem taşıyan pişmiş toprak, bir kez daha bilimsel, sanatsal ve sektörel alanlarda ele alındı.

Yerel üreticiler de başta pişmiş toprak ürünler olmak üzere cam, ahşap, lületaşı, doğal taşlar, hediyelik ve süs ürünler ile alanı ziyaret eden vatandaşlar için farklı seçenekler sunuyor. Sempozyum alanında üretim ve satış yapan Kınıklı Pişmiş Toprak Ustası Osman Menteş, "Burada çok güzel bir ortam oluştu. Çocuklar toprakla tanışıyor, uluslararası düzeyde sanatçılar ürünler ortaya koyuyor. Tepebaşı Belediyesi çok güzel bir iş çıkardı ortada. Eskişehir halkı ile birlikte biz üreticiler de oldukça şanslıyız. Üreticiler bu güzel ortamda ufkunu açma şansı yakalıyor" şeklinde konuştu.

Geleneksel çömlekçilik ile uğraşan yerel üretici Uludereli Zuhal Odabaşı da sempozyum alanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köy halkı olarak geleneksel çömlek üretiyoruz. Uzun yıllardır atalarımızdan öğrendiğimiz bir ürün. Sempozyumda geleneksel çömlekleri Eskişehir halkı ile bir araya getirme şansı bulduk. Organizasyonda bize de yer verdiği için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11'inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu süresince geleneksel yöntemlerle üretim yapan 27 üretici, açtıkları stantlar ile ürünlerini tanıtma ve satma fırsatı buldu.

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