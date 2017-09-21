Yerel Ve Ulusal Yazarlar Kitap Günlerinde Bir Araya Geliyor

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Belediye tarafından desteklenen ve ikincisi düzenlenen Kırşehir Kitap Günleri etkinliklerinde yerel ve ulusal yazarlar...

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Belediye tarafından desteklenen ve ikincisi düzenlenen Kırşehir Kitap Günleri etkinliklerinde yerel ve ulusal yazarlar bir araya geliyor.

Ahi Külliyesi alanında açılan stantlarla kitaplarla okurlarını buluşturan yayın evleri ve yazarlar, etkinlikler kapsamında imza günlerine ve söyleşilere de katılıyor.

Kitap Günleri etkinliklerine katılan tiyatro yazarı da olan Haldun Açıksözlü, Kırşehir'in kültürel etkinliklere verdiği değerin çok yüksek olduğunu söyledi. Açıksözlü, "Kitap Günleri etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Ben daha önce tiyatro için de Kırşehir'e gelmiştim. Çocukların ve ebeveynlerin kitaplara ilgilisi bu ilde çok güzel Kırşehir'de okumaya olan ilgiyi gördüm. Biliyorum ki Kırşehirli okurlar Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde düzenlenen etkinliklere de yazarlarla tanışmak ve kitap almak için gidiyor" dedi.

Okuyan insanın hayatı boyunca yeniliklere de açık olduğunu ifade eden Açıksözlü, "Fuarlar üzerine çalışmalar yapıyorum. Kişiler ve kamu kurumlarının ilgisi çok yüksek. Kitapları almak kadar görmek de çok önemli Kırşehir, özel bir yer. Entelektüel düzey yüksek. Eğitim başarısının da yüksek olması kitaplara ilgiyi de arttırıyor. Düşünen, tartışan ve yeniye açık olan sayısı çok. Matbaanın geç gelişinin de okumaya ilginin artıp azalmasında etkisi var. Ahi Evran Üniversitesinin de şehrin gelişimi ve değişimi noktasında çok büyük etkisi var.

Roman okumak önemli, okumak önemli elbette akademik, sosyolojik çalışmalar kadar roman okumakta önemli romanlar her yaşa hitap eder. Yazarlarımız yeni romancılarımızın da önünü açsın. İnanıyorum ki, usta yazarlar yeni yetişen romancı ve yazarların da önünü açacak" diye konuştu.

Kırşehir'de kaldığı süreç içerisinde incelemelerde yapan Açıksözlü, akademik gelişim dışında Ahilik üzerine sorumluluk hissederek bir de roman çalışması yapmak istediğini belirtti.

Kitap Günleri etkinliklerine Sinan Yağmur, Ganire Paşeyeva, Talha Ugurluel, Hasan Ali Toptaş, gibi yazarlar da katıldı.