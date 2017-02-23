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Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği Sürecindeki Rolü Şişli’de Konuşuldu

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Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği Sürecindeki Rolü Şişli’de Konuşuldu
İstanbul Şişli'de düzenlenen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde yerel yönetimlerin katkıları ve yapabilecekleri konulu toplantı, Avrupa Parlamentosu...

İstanbul Şişli'de düzenlenen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde yerel yönetimlerin katkıları ve yapabilecekleri konulu toplantı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'nin katılımıyla yapıldı.

Şişli Belediyesi ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) işbirliğiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde yerel yönetimlerin katkıları ve yapabilecekleri ile Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporlarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Toplantıya Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Toplantıda Piri'nin Türkiye'deki yasal çerçeve, insan hakları ve temel haklara saygıya ilişkin hazırladığı rapor sonuçları tartışılarak iyileştirilmesine ilişkin öneriler değerlendirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği sürecinde yerel yönetimlerin üzerinde düşen görevler ve yönetimlerin desteklenmesi gereken konular üzerinde duruldu.

"Yerel yönetimler işin esası başlangıç noktası"

Yerel yönetimlerin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde önemli rolleri olduğuna dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "SODEM'in organize ettiği bizimde ev sahipliği görevini yaptığımız verimli ve kısa bir toplantı oldu. Bizim görevimiz ev sahipliği yapmaktı. Belediye başkanı arkadaşlarımla bir toplantı yaptık, değerlendirme toplantısıydı. Bizim düşündüğümüz ve dediğimiz, yerel yönetimler işin esası başlangıç noktası. Avrupa Birliği sürecinde hem yerel yönetimlerin desteklenmesi lazım hem yerel yönetimlerin Avrupa Birliği sürecindeki etkilerinin arttırılması lazım. Bu konuda da görüşler bildirildi" dedi.

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