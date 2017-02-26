Yerli Düşünce Derneği Mensupları, Hocalı Şehitlerini Andı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bizim tarih sahnesinde bulunduğumuz dönemlerde çocuklara dokunulmamış, kadınlara tecavüz edilmemiş, ihtiyarlara...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bizim tarih sahnesinde bulunduğumuz dönemlerde çocuklara dokunulmamış, kadınlara tecavüz edilmemiş, ihtiyarlara dokunulmamış, savaşın bile bir ahlakı olmuş. Bunların tarih sahnesinde olduğu dönemlerde hiçbir şeyin ahlakı olmadığı gibi savaşların da ahlakı yok" dedi.

Yerli Düşünce Derneği, Hocalı katliamının 25'inci yılı dolayısıyla konferans düzenledi. İçkale Otel'de gerçekleştirilen konferansa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, sanatçı Azerin, Azerbaycan Ulusal Kahramanı İbad Hüseyinli ve çok sayıda davetli katıldı. Konferans öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplamak üzere mikrofonların karşısına geçen Topçu, "Bu etkinlikler yeterli değil. Hocalı dediğimiz zaman 26 Şubat 1992'de Karabağ topraklarının içinde Hocalı denilen bir yerde, Ermeni terör devleti ASALA terör örgütünü kullanarak dünyanın gözün içine baka baka jenosit uyguladığı yerdir. 26 Şubat 1992'de Ermeni terör devleti, Azerbaycan Türklerinin, Karabağ Türklerinin soyunu kurutmak için yaptığı fiili bir soykırımdır. Bunu tüm dünyaya defaten haykıracağız. Bu konuda çok yeterli olduğumuz kanaatinde değilim" şeklinde konuştu.

"Bunların tarih sahnesinde olduğu dönemlerde hiçbir şeyin ahlakı olmadığı gibi savaşların da ahlakı yok"

Konferansta yaptığı konuşmada, milletlerin karakteristik özelliklerinin bulunduğuna değinen Topçu, "Resim, heykel, müzik denilince hep Antik Yunan'ın oluyor. Hukuk denilince Roma'nın oluyor. Din deyince Ekber, Allah'ın dini İslam ama İbraniler sahip çıkar, "Din de bizim işimizdir" der ama kahramanlık, ahlak diğerkamlılık, yani düşenin elinden tutmak, sadece Tanrı Dağı'ndan inip, Hira Dağı'na çıkanların işi. Bizim tarih sahnesinde bulunduğumuz dönemlerde çocuklara dokunulmamış, kadınlara tecavüz edilmemiş, ihtiyarlara dokunulmamış, savaşın bile bir ahlakı olmuş. Bunların tarih sahnesinde olduğu dönemlerde hiçbir şeyin ahlakı olmadığı gibi savaşların da ahlakı yok. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı 50 milyonu aşkın insan katledildi." İfadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli, Türk milletinin birliğinden bahsettiği konuşmasında, "Ben Karabağ'da komutandım. Çok fazla Ermeni kadını ve çocuğuna denk geldik ama biz onlara el sürmedik. Siz Ermenilerin yaptıklarını görün. Türk milleti bir olmalıdır, yanındaki düşmanını tanımalıdır" dedi.

"İntikam hissi ne beni, ne de bir Azerbaycan Türkünü, ne de dünyada yaşayan Müslüman Türkü Karabağ geri alana kadar terk etmeyecek"

Ermeni işgali altındaki topraklar geri alınana dek içlerindeki kinin tükenmeyeceğini kaydeden Sanatçı Azerin, "O topraklar, o Hocalı geri alınacak. Yoksa biz gelecek nesle bunun cevabını veremeyeceğiz. Ben, burada Hocalı şehitlerini simasında topraklarımız için canını feda eden bütün şehitlerimizin karşısında ihtiramla baş eğiyorum. Allah hepsinin ruhunu şad eylesin ama kinimizi diri tutmalıyız. İntikam hissi hiçbir zaman ne beni, ne de bir Azerbaycan Türkünü, ne de dünyada yaşayan Müslüman Türkünü terk etmeyecek. Ta ki bu topraklar, Karabağ geri alana kadar" diye konuştu.