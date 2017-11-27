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Yerli oto siyasilerin gündeminde

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Yerli oto siyasilerin gündeminde
Havza Belediye Başkanı İkiz, " Yerli otomobil fabrikası kurulacak alan ile ilgili biz Havza olarak teklifimizi yaptık. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız konuyu yakından takip edeceğini bize söyledi " dedi.

Samsun Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerli otomobil için arazi önerisi yapılan Havza'da incelemelerde bulundu. Başkan İkiz, yerli otomobil üretimi için Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin gerekli alt yapıya sahip olduğunu ve talep gelmesi halinde gerektiği kadar bedelsiz arsa tahsisine de hazır olduklarını yineledi.

İkiz, " Yerli otomobil üretimi için olan talebimiz ile ilgili olarak gerekli girişimleri yapmaktayız. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız’da bizi desteklemekte. Sayın Milletvekillerimize ve Sayın Murzioğlu’na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’a Havza Kaymakamız Metin Yılmaz ve Havza TSO Başkanımız Erkan Acar ile birlikte konu ile ilgili kapsamlı bilgiler verdik ve desteklerini talep ettik. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan konu ile yakından ilgilenerek gerekli desteğin verileceğini belirtti " dedi.

KARADENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ 
İkiz Havza OSB’nin bin dekarında alt yapısı tamamlanmış, genişleme alanları ile 10 bin dekarlık alanı ile Karadeniz’in en büyük OSB’si olduğuna dikkat çekerek; “Deniz, Hava, Kara ve Demir Yollarına yakınlığı ile ulaşım ve ikmal sorunu olmayan Havza OSB yerli otomobil üretimi için bedelsiz arsa tahsisine hazır.  Karadeniz’in giriş kapısı olan ve yapılacak yatırımlar ile hızlı bir büyüme potansiyeli olan Havza bu iş işçin uygun bir yer. Eğer bu yatırım ilçemize gelirse Havzamız, Samsunumuz ve bölgemiz içinde hayırlı olur "diye konuştu.  Zekeriya FIRAT

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