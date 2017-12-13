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'Yerli otomobili biz hak ediyoruz'

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'Yerli otomobili biz hak ediyoruz'
MHP Grup Başkanvekili Usta, Samsun'un yerli otomobil üretimi için hem alan, hem eleman, hem de coğrafi konum olarak oldukça elverişli olduğunu söyledi

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun'un havayolu, karayolu, demir yolu ve deniz yolu ulaşımlarına sahip olduğunu ifade etti. 

Samsun'un ancak sanayide bugüne kadar beklenen sıçramayı gerçekleştiremediğine dikkati çeken Usta şöyle devam etti; "Nitekim daha önceden verdiğimiz bir önergede, Samsun ilinde de medikal, biyomedikal ve tıbbi cihaz ileri teknolojik endüstri bölgesinin kurulmasına ilişkin bir girişimimiz olmuştu. Önerge, Türkiye'de bir ilk olacaktı. Samsun’da tematik ve bir konuya odaklanmış bir endüstri bölgesinin kurulmasını amaçlıyorduk. Fakat bilindiği üzere aralarında Samsun Milletvekillerinin de olduğu AK Parti'li vekiller önergemizi reddetmişti. Biz yine de Samsun ve ülkemiz menfaatine olan her konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Gerek işin siyasi ayağında, gerekse yerelde elimizden geleni yapmaya hazırız."

Yerli otomobil üretimi için Samsun'un her açıdan elverişli bir şehir olduğu kaydeden MHP'li Usta, "Çağrımdır. Gelin Samsun’a bu değeri kazandıralım, Kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsunumuz yerli otomobilin üretilmesi için de ilk adımı hak ediyor" dedi. E. Caner CABBAR

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