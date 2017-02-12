Yesevi Dostları Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı tarafından düzenlenen Yesevi Dostları Toplantısına katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı tarafından düzenlenen Yesevi Dostları Toplantısına katıldı. Toplantıda 2016 yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı olması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldız, "2016 yılında sadece yaptığımız faaliyetlerin sayısı 286... 2017 yılında da yine inşallah bu kadar faaliyeti yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı tarafından düzenlenen Yesevi Dostları Kahvaltı Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Hoca Ahmet Yesevi'nin tanıtılmasına ilişkin yaptıkları çalışmaları sunum yaparak anlatan Yıldız, 2016 yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Amacımız Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini Türkiye'de ve dünyada tanıtmak"

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "2016 yılı UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edildi. Hoca Ahmet Yesevi Hz.'nin ilk başta Divan-ı Hikmet'i yayınlanmamıştı. Çağatay Türkçesi orjinaliyle birlikte Divan-i Hikmet'i yayınlamış olduk. Fakirname eseri bir kitap olarak yayınlanmamıştı, onu yayınlamış olduk. İki tane Farsça risalesi var; biri Risalede Adab-ı Tarikat diğeri, Makam-ı Ateri Bahir. Onları da Farsça'dan Türkçeye çevirip yayınlamış olduk. Çocuklar için hikaye kitabı yayınladık. İki bölümlük bir Hoca Ahmet Yesevi oyunu yayınlamış olduk. Onun takipçilerinin inşallah Süleyman Ata, Mahsur Atay, Muhammed Danişmend gibi takipçilerinin de eserlerini de yakın zamanda yayınlamış olacağız. Arzu ediyoruz ki, Hoca Ahmed Yesevi kitaplığı oluşsun Türkiye'de. Anma pulu yayınladık, PTT Genel Müdürlüğü ile birlikte. Darphane matbaasıyla birlikte hatıra parası yayınlamış olduk. Hatıra ormanı yapmış olacağız inşallah. İstanbul'da Hoca Ahmet Yesevi otağını kurduk. Bu şekilde 2016 yılında sadece yaptığımız faaliyetlerin sayısı 286... 2017 yılında da yine inşallah bu kadar faaliyeti yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu 2017 yılı içerisinde de yurtdışında faaliyetlerimiz olacak. İlk faaliyetimizi Katar'da yaptık. İnşallah yakın zamanda Avusturya'da, Fransa'da ve Almanya'da da faaliyetlerimiz olacak. Kazakistan'da, Türk dünyasının değişik yerlerinde faaliyetlerimiz olacak. Amacımız Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini Türkiye'de ve dünyada tanıtmak" diye konuştu.

Program sonunda Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslıyüce, sunum yaparak Ahmet Yesevi'ye ilişkin bilgiler aktaran Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'a plaket takdim etti.