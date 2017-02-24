Yeşil Alanlar Peyzaj Gülleriyle Donatılacak

Kentin yeşil alanlarındaki çalışmalarına hız veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta refüj, kavşak ve parkları peyzaj gülleriyle donatacak.

Kentin yeşil alanlarındaki çalışmalarına hız veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta refüj, kavşak ve parkları peyzaj gülleriyle donatacak. Çalışmalara Elazığ Caddesi'nde start verilirken, kentin farklı noktalarına 30 bin gül dikilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında bulunan park, orta refüj ve kavşaklara farklı türlerde güller dikmeye başladı. Bu yıl toplam 30 bin peyzaj gülü dikmeyi hedefleyen ekipler, çalışmanın startını21 Şubat itibariyle verdi. Gül dikimi çalışmaları kapsamında Elazığ Caddesi üzerinde bulunan orta refüj ve kavşaklara bu yıl Diyarbakır'a ilk kez 250 Cubana ve 250 Bad Birnbach türünde olmak üzere 500 gül dikimi gerçekleştirilecek.

Güller yazın açacak

30 kişilik ekibin 6 araçla yürüttüğü çalışmalarda, ilk etapta çimler biçildi ve görünümün estetik olması için dairesel şekiller verildi. Kazı ve toprağın yumuşaması için çapa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte açılan çukurlara güller dikildi. Dikilen güllerin üzerlerine harman tabakası serildi. Güllerin temmuz ayı itibariyle açması bekleniyor. Dikimi tamamlanan güllerin etrafına daha sonra ağaç yongası serilecek. Dikim işlemleri dışında ekipler, Elazığ Caddesi üzerinde bulunan kavşak ve orta refüjlerde toprağın çiçek dikimine uygun hale gelmesi için tesviye çalışmalarını da sürdürüyor.

30 bin gül dikilecek

Mevsimin ilk güllerini Elazığ Caddesi üzerinde bulunan kavşak ve orta refüjlere diken Büyükşehir Belediyesi, belirli aralıklarla kentin diğer muhtelif ve yeşil alanlarına 30 bin farklı türlerde peyzaj gülü dikmeyi hedefliyor.