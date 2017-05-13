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’Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması’nda Finalistler Belli Oldu

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’Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması’nda Finalistler Belli Oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üniversite öğrencileri arasında düzenlemiş olduğu Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmler...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üniversite öğrencileri arasında düzenlemiş olduğu Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmler belli oldu. 26 Mayıs'ta düzenlenecek törende toplam 150 bin TL ödül dağıtılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gençlerde çevre bilinci oluşturmak, genç bir bakış ve yorum getirerek kamuoyunu bilinçlendirmek, etkin mesajlar verilmesini sağlamak ve çevre alanında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu yarışmada dereceye giren filmler belli oldu. Jüri heyetinde; Ediz Hun, Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hasan Kaçan'ın yer aldığı yarışamaya toplam 130 film katıldı. İstanbul'da bir araya gelen jüri heyeti, ön elemeyi geçen kısa filmleri değerlendirdi ve dereceye giren filmleri belirledi. Toplamda 150 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmada dereceye giren filmlere ödülleri, 26 Mayıs'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle teslim edilecek. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve sinema sanat dünyasının önemli isimleri katılacak.

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