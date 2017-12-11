Yeşil-beyazlı Ekip Lider Oldu

Salihli Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta lider Urganlıspor'u deplasmanda 3-0 yenerek grubun yeni lideri oldu.

Salihli Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta lider Urganlıspor'u deplasmanda 3-0 yenerek grubun yeni lideri oldu.

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor ligin 8. haftasında deplasmanda lider Urganlıspor ile karşılaştı. Urganlı Stadında oynanan müsabakaya etkili başlayan Salihli Belediyespor, son haftaların yıldız oyuncusu Muhammed'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi Urganlıspor beraberlik Salihli Belediyespor ise farkı arttırmak için gol arayışlarını sürdürdü. Maçın kahramanı Muhammed'in attığı golle farkı ikiye çıkaran Yeşil-beyazlılar, Ümit'in ayağından bulduğu golle maçı 3-0 kazandı.

Lider Urganlıspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı futbolcuları kutlayan Antrenör Adem Başaran, "Hedefimiz olan Bölgesel Amatör Lige çıkmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Galibiyeti, bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Urganlı'da kazanan Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle 19 puanla grubun yeni lideri olurken Urganlı Spor ise 18 puanda kaldı.