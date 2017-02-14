Yeşil- Beyazlı Takımda Milli Mutluluk

2016 yılı içerisinde katıldığı şampiyonlarda başarılı performansıyla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Mert Şişmanlar, Ümitler...

2016 yılı içerisinde katıldığı şampiyonlarda başarılı performansıyla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Mert Şişmanlar, Ümitler Judo Milli Takım Kampı'na davet edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla elde ettiği derecelerle Manisalıların gurur kaynağı olan genç sporcu, bu yıl yapılacak olan Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Gençlik Oyunları Festivali (EYOF) ve Uluslararası Avrupa Kupalarında da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ve ülkemizi temsil edecek.

Katıldığı şampiyonalarda elde ettiği derecelerle Manisalıları gururlandıran genç judocu Mert Şişmanlar, önemli bir başarıya daha imza attı. 2016 yılı içerisinde katıldığı şampiyonalarda gösterdiği performansla göz dolduran sporcu, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Judo Milli Takım Kampı'na davet edilerek, elde ettiği başarıları taçlandırdı. 15-25 Şubat tarihleri arasında Samsun ilinde yapılacak olan milli takım kampına katılacak olan Mert Şişmanlar Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Gençlik Oyunları Festivali (EYOF) ve Uluslararası Avrupa Kupalarında da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ve ülkemizi temsil edecek.

Yeşil-beyazlı judocunun milli takıma davet edilmesinin kendilerini onurlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılarla bizleri mutlu eden sporcumuzun milli takımdan aldığı bu davet bizleri onurlandırdı. Kendisini kutluyor, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına Samsun'da düzenlenecek olan kampta başarılar diliyorum" dedi.