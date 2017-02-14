  • BIST 87.826
  • Altın 144,717
  • Dolar 3,6490
  • Euro 3,8727
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Yeşil- Beyazlı Takımda Milli Mutluluk

» »
Yeşil- Beyazlı Takımda Milli Mutluluk
2016 yılı içerisinde katıldığı şampiyonlarda başarılı performansıyla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Mert Şişmanlar, Ümitler...

2016 yılı içerisinde katıldığı şampiyonlarda başarılı performansıyla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Mert Şişmanlar, Ümitler Judo Milli Takım Kampı'na davet edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla elde ettiği derecelerle Manisalıların gurur kaynağı olan genç sporcu, bu yıl yapılacak olan Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Gençlik Oyunları Festivali (EYOF) ve Uluslararası Avrupa Kupalarında da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ve ülkemizi temsil edecek.

Katıldığı şampiyonalarda elde ettiği derecelerle Manisalıları gururlandıran genç judocu Mert Şişmanlar, önemli bir başarıya daha imza attı. 2016 yılı içerisinde katıldığı şampiyonalarda gösterdiği performansla göz dolduran sporcu, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Judo Milli Takım Kampı'na davet edilerek, elde ettiği başarıları taçlandırdı. 15-25 Şubat tarihleri arasında Samsun ilinde yapılacak olan milli takım kampına katılacak olan Mert Şişmanlar Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Gençlik Oyunları Festivali (EYOF) ve Uluslararası Avrupa Kupalarında da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ve ülkemizi temsil edecek.

Yeşil-beyazlı judocunun milli takıma davet edilmesinin kendilerini onurlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılarla bizleri mutlu eden sporcumuzun milli takımdan aldığı bu davet bizleri onurlandırdı. Kendisini kutluyor, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına Samsun'da düzenlenecek olan kampta başarılar diliyorum" dedi.

Yeşil- Beyazlı Takımda Milli Mutluluk

Yeşil- Beyazlı Takımda Milli Mutluluk

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaca Kemal Şahin Bulvarı Trafiğe Açıldı14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Başkan Dimez’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi İle İlgili Açıklama14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Başkan Alıcık, Sucuk Ekmek Şenliğine Katıldı14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Söke Kadın Meclisi Sevgililer Günü’nü Unutmadı14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Makine Sanayinde Alarm Zilleri Çalıyor14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Tabiat Parkı’ndaki Hayvan Popülasyonu Artıyor14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Fll Robot Turnuvası’nda Jüri Ödülü Aldılar14 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Belediye Başkanı Kara, Büyükelçi Zawawi’yi Ziyaret Etti14 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Osmancık’ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları14 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Yeşil- Beyazlı Takımda Milli Mutluluk14 Şubat 2017 Salı 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti