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Yeşil Dedektör Bursa’da

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Yeşil Dedektör Bursa’da
Tütün içme yasağı olan yerlerde yapılan ihlaller akıllı telefon uygulaması "yeşil dedektör" aracılığı ile ihbar edilebilecek.

Tütün içme yasağı olan yerlerde yapılan ihlaller akıllı telefon uygulaması "yeşil dedektör" aracılığı ile ihbar edilebilecek.

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, akıllı cep telefonlarına indirilecek "yeşil dedektör" tanıtıldı. Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay iş birliği ile hazırlanan ücretsiz program sayesinde dumansız hava sahası ihlalleri yetkililere kolaylıkla iletilebilecek. Toplantıda konuşan Yeşilay Bursa Şube Başkanı Serhat Yamalı, "Bu programı indirdiğinizde, mevkii belirleyerek, buradan hemen sigara ihlalini bildiriyorsunuz. Bu ihbar Yeşilay'ın ana server'ından Sağlık Bakanlığı'na, oradan da illerdeki ekiplerin bilgisayarına iletiliyor" dedi.

Bu sistemin İstanbul ve Ankara'da uygulandığını dikkat çeken Yamalı, "Şimdiye kadar 60 bin ihlal uyarısı gerçekleşmiş durumda. 2008 yılından itibaren Türkiye'nin havası "Ulusal tütün kontrol" programı ile birlikte daha sağlıklı olmaya başladı. İnsanlarımızın sigara içme oranları düştü, fakat insanlarımızın sigara dumanından dolayı hastalanma oranları daha düştü. Bursa bu anlamda şanslı. Bursa, bu yasağı iyi uygulayan illerden birisi" diye konuştu.

Bursa Halk Sağlığı Müdürü Özcan Akan, sigaranın hem doğrudan kullanıcıya, hem de dumana maruz kalan kişilerde zarar verdiğine dikkat çekti.

15 milyon para cezası

8 saat sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerin günde 20 adet sigara içen biri kadar sigaranın etkilerine maruz kaldığını söyleyen Akan, Bursa'da 2009-2016 yılları arasında 598 bin 437 denetim yapıldığını anlatarak, "Bu denetimlerde 12 bin 901 ihlal, 12 bin 12 kişinin kanunu ihlal ettiği tespit edildi. Yine aynı yıllar arasında işletmelere 15 milyon 554 bin 633 TL, kanun ihlalinde bulunan şahıslara da 996 bin 869 TL idari para cezası kesildi. 2013 yılında kanunda yapılan değişiklikle yasağı 4 kere ihlal eden işletmelere geçici kapatma cezası getirildi. 2013-2016 yılları arasında 240 kapatma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Yeşil Dedektör Bursa’da

Yeşil Dedektör Bursa’da

Yeşil Dedektör Bursa’da

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