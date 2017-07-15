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Yeşil Yeşil Kırkpınar’a Veda Etti

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Yeşil Yeşil Kırkpınar’a Veda Etti
656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin favori isimleri arasında yer alan 2009-2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, üçüncü turda karşılaştığı...

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin favori isimleri arasında yer alan 2009-2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, üçüncü turda karşılaştığı Hamza Köseoğlu'na mağlup olarak, altın kemer şansını yitirdi.

Kırkpınar'ın 2009-2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, çeyrek finale kalabilmek için mücadele ettiği başpehlivan Hamza Köseoğlu'na mağlup olarak, Er Meydanı yolculuğunu noktalamış oldu. Yeşil Yeşil'in, mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Yeşil Yeşil Kırkpınar’a Veda Etti

Yeşil Yeşil Kırkpınar’a Veda Etti

Yeşil Yeşil Kırkpınar’a Veda Etti

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