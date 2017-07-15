Yeşil Yeşil Kırkpınar’a Veda Etti

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin favori isimleri arasında yer alan 2009-2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, üçüncü turda karşılaştığı Hamza Köseoğlu'na mağlup olarak, altın kemer şansını yitirdi.
Kırkpınar'ın 2009-2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, çeyrek finale kalabilmek için mücadele ettiği başpehlivan Hamza Köseoğlu'na mağlup olarak, Er Meydanı yolculuğunu noktalamış oldu. Yeşil Yeşil'in, mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
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