Yeşilay Haftası Bilecik’te Birbirinden Güzel Ve Anlamlı Etkinliklerle Kutlanacak

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl; "Bağımlılığımız Hayat Bağlılığımız Sağlık Olsun" sloganıyla birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi bu yıl da hafta kapsamında birden fazla etkinliği gerçekleştirecek. Gerek okullarda gerek mahalle konaklarında vatandaşlara yönelik birçok güzel uygulamayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, yapılan etkinlikler ile tütün, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi birçok konuda farkındalık yaratarak, vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve "Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim" Projesi Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, Yeşilay Haftası ve Bilecik Belediyesi'nin bu alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hafta kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirecekleri bilgisini veren Çalışkan yapılan etkinlikler ile farkındalık oluşturmanın yanı sıra toplumun tüm bireyleriyle bilgilendirildiğini belirterek, şunları söyledi:

'Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel ve anlamlı etkinlikler ile geçiriyoruz. 2017 yılı Yeşilay haftasına ve yeni yıla " Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim " isimli projemizi daha da perçinleyecek ve kalıcı davranış değişikliğine vesile olacak projemiz ile devam ediyoruz. Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim Projemiz ile 1 yıl boyunca Teknoloji Bağımlılığı kapsamında tüm bağımlılık başlıkları(tütün, uyuşturucu,alkol, kumar, teknoloji bağımlılığı) hakkında çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde ciddi bir bilinçlendirme ve farkındalık sağladık.27-28 Şubat ve 01 Mart tarihlerinde Pelitözü İlköğretim Okulunda bulunan 30 öğrenci velisine Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Ebeveyn eğitimi kapsamında 3 günlük Tütün, Alkol, Uyuşturucu, Kumar ve Teknoloji Bağımlılığı konularında önleyici yaklaşım eğitimleri ve Sağlıklı Yaşam Eğitimleri verildi. Kurslarımıza katılım talebi yaklaşık 5000 kişi olarak gerçekleşti. Bilecik Belediyesi mahalle konaklarında ve okullarda özel Zeka oyunları öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerde yaklaşık 900 ilkokul ve ortaokul öğrencimiz kurslarımızdan faydalanma şansına ve Bağımlılıkla Mücadelede farkındalık bilincine sahip oldular."

'7 Şubat'ta çocuklarımızı sürpriz çalışmalarımızla buluşturacağız'

7 Şubat Salı günü Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Pelitözü İlköğretim Okulunda Belediye Başkanı Selim Yağcı ve il protokolünün de katılacağı program ile çocuklara yönelik sürpriz çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Çalışkan, "Eğitimlerimize Pelitözü İlköğretim Okulunda başladık. Bilecik Merkez okullarımızda da bu eğitimlerimizi vererek öğrenci ebeveynleri üzerinde Bağımlılıkla Mücadele için farkında olmalarını ve bu mücadeleye destek olmalarını sağlamayı planlıyoruz. Diğer yandan bu güzel çalışmaların çok güzel ödül ve meyvelerini aldık. Bağımlılıkla mücadele de Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "Bilişim Çağının Dahi Çocukları" konu başlıklı araştırma çalışması ile 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı kongresinde söz sahibi olduk ve araştırma çalışmamız Bilecik Belediyesi adıyla 3. Teknoloji Bağımlılığı Bildiri Kitabında yer almaya hak kazandı. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak ayrıca Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 2016 yılı Şehirlerin en iyi uygulamaları yarışmasında "Sağlıklı Yaşam" kategorisinde "Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim " projemiz ile 1.'lik ödülüne layık görüldük. Bununla birlikte Belediye Başkanımız Sayın Selim Yağcı da bu tür güzel ve anlamlı etkinliklere yaptığı katkılar dolayısıyla birçok önemli kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirildi" dedi.