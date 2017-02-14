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Yeşilay Kayseri Şubesi’nde Yeni Başkan Ömer Faruk Çöl Oldu

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Yeşilay Kayseri Şubesi’nde Yeni Başkan Ömer Faruk Çöl Oldu
Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa Ömer Faruk Çöl getirildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa Ömer Faruk Çöl getirildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurul, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından yapılan oylama ile divan başkanlığına Ahmet Taş seçildi. Genel kurulda konuşma yapan Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Yeşilay'ın 1916 yılından bu güne kadar bağımlılıkla mücadele eden bir dernek olduğunu söyleyerek, seçilecek olan yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi. Adıgüzel, "Türkiye'de 1916 yılında kurulan ve bu zamana kadar şuanda çoğu dernek ve vakıfların ulaşamadığı tarih ile hizmet eden derneğin biz de Kayseri Şube Başkanlığını 3 senedir devam ettiriyorduk. İnşallah yaptığımız hizmetlerin bundan sonra görevi alacak arkadaşların ve yönetimin devam ettireceğinden eminiz. Daha fazlasını yapabilmeleri için de bizler de elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışacağız. Sizlerin de tabi bu işin içerisinde desteğinizin olması lazım. Yeşilay Türkiye'de ve dünyada 99 şube ve temsilcisi olan bir dernek. Tamamen sağlık ve bağımlılık adına mücadele eden bir dernek. Eskiden İngilizlerin gemilerle alkol getirmesi sonrası kurulmuş bir dernek ama zamanımız şartlarında internet ve bütün bağımlılıkları içerisine dahil eden bir dernek haline geldi. İnşallah bütün okullardaki gençlerimizin bu bağımlılıklarla mücadelesinde sizlerin de yer alacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporları okunarak üyelerin oyuna sunuldu. Kurula tek liste ile giren Ömer Faruk Çöl, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı olarak seçildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi’nde Yeni Başkan Ömer Faruk Çöl Oldu

Yeşilay Kayseri Şubesi’nde Yeni Başkan Ömer Faruk Çöl Oldu

Yeşilay Kayseri Şubesi’nde Yeni Başkan Ömer Faruk Çöl Oldu

Yeşilay Kayseri Şubesi’nde Yeni Başkan Ömer Faruk Çöl Oldu

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