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Yeşilçam Caddesinde Değişim Ve Dönüşüm Çalışmaları Başladı

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Yeşilçam Caddesinde Değişim Ve Dönüşüm Çalışmaları Başladı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

Malatya'nın hızlı gelişen bölgelerinden biri olan ve Yıldıztepe ile Tandoğan Mahallelerini birleştiren 2 kilometre uzunluğundaki Yeşilçam Caddesi, Kuzey Kuşak Yolunun da önemli parçalarından bir tanesi olarak görülüyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü Cadde üzerinde yağmur drenaj kanal çalışması yapıyor. 1.2 kilometrelik hat yapacak olan MASKİ caddeye yaklaşık 30 adet de mazgal yerleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi ise 30 metre genişliğindeki Yeşilçam Caddesinde kaldırım yapım çalışmalarına başladı. Büyükşehir bu çalışmaların devamında caddede, 2.5 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları ve çift şeritli yollar yapacak.

Cadde üzerinde dekoratif aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yapacak olan Büyükşehir Belediyesi caddeye çeşitli türlerden 360 adet ağaç dikecek.

"Malatya'ya yakışır hale getireceğiz"

Yeşilçam Caddesindeki düzenleme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, caddeyi Malatya'ya yakışır bir hale getireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin yaz-kış demeden çalıştığını kaydeden Başkan Çakır, "Kuzey Kuşak yolunun en önemli parçalarından biri olan Yeşilçam Caddemizde çalışmalara erken başladık. 2018 yılı programı içerisinde yapımı planlanan caddeye şimdiden başladık. Cadde üzerinde cep otoparklar, bisiklet yolları, geniş kaldırımlar ve çift taraflı gidiş-geliş yollar yapılacak. Şuan cadde üzerinde bir tane dikili ağaç yok. Biz buraya çeşitli türlerden 360 ağaç dikeceğiz. 150'nin üzerinde aydınlatma direği montajı yapılacak. Hava şartları müsaade ettikçe biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalar bittiğinde caddemiz güzel bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.

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