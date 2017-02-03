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Yeşildağ’dan Kanser Uyarısı

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Yeşildağ’dan Kanser Uyarısı
Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Yeşildağ 4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla yaptığı...

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Yeşildağ 4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigaranın akciğer kanserinin başlangıcı olduğunu hatırlattı.

Kanser türleri arasında yaşam kaybına yol açan en önemli hastalığın akciğer kanseri olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Yeşildağ, Akciğer kanserinde vücutta meydana gelen değişikliklerin önlenmesi için erken dönemde teşhis edilebildiğini belirtti.

Akciğer kanseri belirtilerini tanımak ve hastalığın en önemli nedeni olan sigaradan uzak durmak hastalıkla mücadelede büyük rol oynadığının altını çizdiğini vurgulayan Yeşildağ, "Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre, akciğer kanseri tüm dünyada görülen kanser türleri arasında erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci sıradaki kanser türüdür. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon ölüme neden olmaktadır. Ölüm oranı oldukça yüksek olan bu kanser türünde, dünya genelinde sigara içme alışkanlıklarındaki değişmeye bağlı olarak alt tiplerinde ve kadınlarda görülme oranlarında değişimler oluyor. Akciğer kanserinin en sık nedeni uzun süreli olarak tütün dumanına maruz kalmak olmakla beraber, tüm akciğer kanserli hastaların %15'e ulaşan bir oranı sigara içmeyenlerden oluşmaktadır. Bu noktada hem aktif hem de pasif içiciliğin önem taşımaktadır" dedi.

" Akciğer kanseri sinsi bir hastalık'

Bu hastalığın en önemli belirtisi'nin öksürük olduğunu vurgulayan Yeşildağ, "Akciğer ve bronş sistemi ağrı duyusu içermiyor. İlk semptom olan öksürük sigara içenler tarafından bir hastalık belirtisi olarak değerlendirilmiyor. Bu nedenle de doktora gidilmiyor. Akciğer kanseri sinsi bir hastalık. Çok ileri boyutlara ulaşmadıkça belirti vermiyor, dolayısıyla tanısı geç konuluyor. Bu sebeple sigara içenlerin öksürmeye başladığı an göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları büyük önem taşımaktadır. Akciğer kanserlerinden korunma da sigaranın yanı sıra hava yoluyla gelebilecek her türlü zararlı etkenden sakınmak gerekiyor. Akciğerler dışarıya açık organlardır. Ağzımızı açmasak da burnumuzdan vücudumuza hava giriyor. Dolayısıyla ortamdaki havanın her zaman temiz olması gerekiyor" diye konuştu.

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