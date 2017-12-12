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Yeşilırmak’a Yeni Gerdanlık

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Yeşilırmak’a Yeni Gerdanlık
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde Hürriyet ve Kumtepe Mahalleleri arasında Yeşilırmak üzerine 2'nci gerdanlığı yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde Hürriyet ve Kumtepe Mahalleleri arasında Yeşilırmak üzerine 2'nci gerdanlığı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ilçesinde Hürriyet ve Kumtepe Mahalleleri arasında yapımı tamamlanan 2. köprüde incelemelerde bulundu. Çarşamba ve Bafra'da geçen yıl içinde tamamlanan köprülerin yapımı sırasında 2. köprülerin de en kısa zamanda yapılacağı sözünü veren Yusuf Ziya Yılmaz, "Bugün Çarşamba'dayız. Köprümüzü değerli çiftçilerimizin kullanımına açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde de Bafra'daki 2. köprümüzü kullanıma açacağız. Bu köprülerimiz Çarşamba ve Bafra Ovalarımızın bereketli topraklarının bereketini arttıracak. Köprüler mesafeleri kısaltır. Çarşamba'daki köprümüzü resmi olarak önümüzdeki hafta içerisinde açmayı planlıyoruz. Çalışkan çiftçilerimize hediyemiz olan bu köprülerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Mesafeler daha da kısaldı

Çarşamba ve Bafra Ovalarının Samsun için büyük bir şans olduğunu da hatırlatan Yılmaz, "Bu iki ovamız Samsunumuzun tüm tarımsal ihtiyaçlarını karşılıyor. Fazlasını da diğer şehirlere göndererek kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Çiftçilerimizin kar marjını arttırmak için köprülerin kullanıma açılmış olması büyük bir adım oldu. Şimdi 2. köprülerle mesafeler daha da kısaldı. Bir biber üreticisi ürettiği biberi hale götürmek için 30- 40 kilometre fazla yol gitmeyecek artık. Sizin için diyerek çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

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