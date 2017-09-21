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Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı birlik ve beraberliğimize...

Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı birlik ve beraberliğimize vesile olsun" dedi.

Başkan Polat, mesajında, "İslam dininin en kıymetli 4 ayından birisi olan Muharrem Ayı, aynı zamanda hicri yılın başlangıcıdır ve içerisinde çok önemli olayları barındırmaktadır. Tüm insanlık âleminin, hicret ve hicret sonrasında meydana gelen mesajı anlamaya ihtiyaçları vardır. Hicri yılbaşımız ile başlayan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Müslümanlar için bir milat olan hicret, Allah'a ve onun kutlu elçisi rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, Hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicret, Allah rızası için, anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsüdür. Haksızlık karşısında hiçbir zaman susmayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) biricik torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın ciğerparesi Hz. Hüseyin'in ve 70 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü olan Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bizler ensar anlayışı ile muhaciri kucaklamakla mükellefiz. Ehli beyti sevmek Peygamber Efendimizi sevmek demektir. Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmek, yüce dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkündür" ifadelerine yer verdi.

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