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Yeşilyurt Belediyespor, 11 Nisan Deplasmanında 1-0 Mağlup Oldu

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Yeşilyurt Belediyespor, 11 Nisan Deplasmanında 1-0 Mağlup Oldu
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'un 11. haftasında deplasmanda 11 Nisan ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 1-0 mağlup...

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'un 11. haftasında deplasmanda 11 Nisan ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Yeşilyurt Belediyespor'da 43. dakikada defans oyuncusu Mehmet Ali Kayaiili kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 11 Nisan 1 numaralı sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Özgür Reha Alıcı yönetti. Müsabakaya mutlak kazanmak için çıkan Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarının bitimine dakikalar kala defans oyuncusu Mehmet Ali Kayaili'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Maçın ikinci 45 dakikasında defans ağırlıklı bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor buna rağmen ev sahibi 11 Nisan'ın golüne engel olamadı ve maçta skor 1-0'a geldi.

Atılan bu golle 11 Nisan takımı sahadan 3 puanla ayrıldı.

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