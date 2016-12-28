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Yeşilyurt Belediyespor Antalya’daki İlk Hazırlık Maçını Oynadı

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Yeşilyurt Belediyespor Antalya’daki İlk Hazırlık Maçını Oynadı
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bölgesel Amatör Lig (BAL)2.Grup takımı Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Yozgat...

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bölgesel Amatör Lig (BAL)2.Grup takımı Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Yozgat 1959 takımını 1-0 mağlup etti.

Side'de oynanan müsabakada yeni transfer Melih Balkaç da forma giydi. Bölgesel Amatör lig'de mücadele eden rakibi karşısında maç genelinde etkili bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar, Harun Aytemur'un ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Mahir, Ziya, Bedrettin, Harun, Cuma, Melik, Ali, Tolga, Alfonso, Murat ve Erdem on biriyle çıktı.

İlk hazırlık maçını kazanan Yeşilyurt Belediyespor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Cumartesi günü Bölgesel Amatör Lig takımı Karamanspor ile karşı karşıya gelecek.

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