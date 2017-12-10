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Yeşilyurt Belediyespor Kan Kaybetmeye Devam Ediyor

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Yeşilyurt Belediyespor Kan Kaybetmeye Devam Ediyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 12. haftasında sahasında Araban Belediyespor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 3-2 mağlup...

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 12. haftasında sahasında Araban Belediyespor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 3-2 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmada iki kez yenik duruma düşmesine rağmen ikisinde de eşitliği yakalayan mavi beyazlılar, rakibin 3'üncü golüne engel olamayınca sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Yunus Emre Bulut'un yönettiği karşılaşmaya ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor, Önder, Mehmet Ali, Yunus Emre, Bedrettin, Erhan, Harun, Cuma, Abdulvahap, Royal, Murat Avcu ve Erdal on biriyle çıktı. 29. dakikada Emrah'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Araban Belediyespor, ev sahibi takımdan Royal'ın 55. dakikadaki golüne engel olamayınca maçta skor 1-1 oldu. Ancak konuk takım 57. dakikada bu kez Rufat'ın attığı golle skoru 2-1'e taşıdı. Yeşilyurt Belediyespor bu gole cevap vermek için gecikmedi ve Mert Ali Turgut attığı golle bir kez daha maça eşitliği getirdi. Maçı bırakmayan Araban Belediyespor 71. dakikada Orkhan ile bir kez daha öne geçerek maçı 3-2 kazandı.

Yeşilyurt Belediyespor aldığı bu yenilgiyle galip gelememe serisini 4'e çıkardı.

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