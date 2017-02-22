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Yeşilyurt Belediyespor, Karaköprü Belediyespor Maçı İçin Kenetlendi

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Yeşilyurt Belediyespor, Karaköprü Belediyespor Maçı İçin Kenetlendi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'un 20. haftasında sahasında Fidanspor'u mağlup ederek liderliğe yükselen Yeşilyurt Belediyespor'da şampiyonluk hesapları...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'un 20. haftasında sahasında Fidanspor'u mağlup ederek liderliğe yükselen Yeşilyurt Belediyespor'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.

Kurduğu kadroyla lige iddialı başlayan mavi beyazlılar, zirve mücadelesi verdiği rakipleri Adıyaman 1954'ün bay geçtiği, Karaköprü Belediyespor'un da Araban'a mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatarak liderlik koltuğuna oturdu.

43 puanla zirveye yerleşen Malatya temsilcisinde gözler bu hafta deplasmanda oynanacak Karaköprü Belediyespor müsabakasına çevrilirken, mavi beyazlı takım hazırlıklarını Yeşiltepe'de yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Eksiği oyuncusu bulunmayan Yeşilyurt Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçının hazırlıklarına Cumartesi gününe kadar kendi tesislerinde devam ettikten sonra aynı gün Şanlıurfa'ya gidecek.

"Önümüzdeki 3 haftada grubun kaderi büyük oranda belli olacak"

Takımdaki son durum ve bu haftaki Karaköprü Belediyespor maçıyla ilgili İHA'ya konuşan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, "Çok önemli bir sürece girdik. Önümüzdeki 3 haftada grubun kaderi büyük oranda belli olacak" dedi.

"Kimin ne yaptığı çok da önemli değil"

Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından Karaköprü maçının daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve kazandık. Bu 3 puanla birlikte bu hafta oynayacağımız Karaköprü maçı daha da önemli bir hal aldı. Tabi önemli bir sürece girdik. Önümüzde bulunan 3 haftada grubun kaderi tayin olacak. Ancak ben yarışın son haftalara kadar süreceği kanaatindeyim. Biz sadece kazanmak için sahaya çıkacağız. Kimin ne yaptığı çok da önemli değil. Kendi işimizi yapıp, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim önümüzde 6 maçımız var. 1 bay haftamız bulunuyor. Art arda oynayacağımız 3 maç da şampiyonluk kovalayan takımlarla. Umarım en iyi sonuçları alır ve hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor, Karaköprü Belediyespor Maçı İçin Kenetlendi

Yeşilyurt Belediyespor, Karaköprü Belediyespor Maçı İçin Kenetlendi

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