  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Yeşilyurt Belediyespor’dan Deplasmanda Önemli 3 Puan

» »
Yeşilyurt Belediyespor’dan Deplasmanda Önemli 3 Puan
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 17. haftasında deplasmanda 1920 Maraşspor takımıyla karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 17. haftasında deplasmanda 1920 Maraşspor takımıyla karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Hanefi Mahçiçek Stadı'nda oynanan müsabakayı Erdem Mertoğlu, Ömer Karakaya, Servet Bozkurt hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 33. dakikada Alfonso, 37'nci dakika ise Loris Meye attı. Ev sahibi takımın tek golünü 55.dakikada Cemal Deliktaş kaydetti. 1920 Maraşspor'da Enes Filiz müsabakanın 90.dakikasında rakibine yaptığı sert faulden ötürü kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Malatya temsilcisi karşılaşmaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Bedrettin, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıktı. Ev sahibi takım ise rakibi karşısında Emrah, Ali, Serhat, Turgut, Ferhat, Bahtiyar, Cemal, Enes, Öner, Furkan ve Mert Ali tertibiyle mücadele etti. Aldığı galibiyetle puanını 40'a yükselten Yeşilyurt Belediyespor, lider Adıyaman 1954 takımının Şanlıurfa Karaköprü karşısında puan kaybettiği haftada büyük avantaj elde etti.

"Sonuna kadar bu yarışta olacağız"

Karşılaşmanın ardından İHA'ya açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, çok önemli bir müsabakadan 3 puan çıkardıkları için mutlu olduklarını belirtti. Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından aldıkları 3 puanın daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve kazandık. İkinci golden sonra yediğimiz gol bizi biraz gerçek görüntümüzden uzaklaştırsa da yinede kazanmasın bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar müsabakada. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz ve kazanmak için çıkıyoruz. Kalan haftalar daha zorlu geçecek. Biz daha öncede söyledik, sonuna kadar bu yarışta olacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5. Güvercin Festivali Düzenlendi12 Şubat 2017 Pazar 15:33
  • Futbol Sahasının Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor12 Şubat 2017 Pazar 15:28
  • Yılın Çiftini Ünlüler Seçiyor12 Şubat 2017 Pazar 15:28
  • Burhaniye’de Şarköy Mahalle Liginde Yoluna Devam Ediyor12 Şubat 2017 Pazar 15:23
  • Burhaniye’ De Engeller Eğitimle Aşılıyor12 Şubat 2017 Pazar 15:23
  • Spor Toto 2. Lig12 Şubat 2017 Pazar 15:23
  • Körfez Belediye Başkan Vekili Açılışa Katıldı12 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • "Şimdi Ne Olacak" Sahnelendi12 Şubat 2017 Pazar 15:13
  • Amatör Maçta Taraftarlar Birbirine Girdi12 Şubat 2017 Pazar 15:08
  • Aksaray’da Müsiad Yönetimi Basınla Buluştu12 Şubat 2017 Pazar 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti