Yeşilyurt Nikah Dairesi Yeni Binasına Taşındı

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikah Dairesinin artık Yakınca Mahallesindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu...

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikah Dairesinin artık Yakınca Mahallesindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu parkındaki yeni binasında hizmet vereceğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Şahin, artık evli çiftlerin nikahını yeni binada kıyacaklarını kaydederek, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlarımıza hizmet veren nikah dairemiz Yakınca Mahallesindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu parkının içindeki yeni binamızda vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesine başvuru yapacak olan genç çiftlerimizin resmi işlemleri artık burada yapılacaktır" ifadelerini kullandı. 30 Mart 2114 yılından bugüne kadar bin 948 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, dünya evine giren çiftlere "Bir Yastıkta" projesi kapsamında içerisinde Kur'an-ı Kerim, ilmihal, kahve, kahve takımı ve çikolatanın olduğu hediye paketi takdim ettiklerini söyledi.