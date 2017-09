Yeşilyurt’da Kitap Kafe Hizmete Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki "Bilgi Pınarı" projesinden yararlanarak...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki "Bilgi Pınarı" projesinden yararlanarak Yeşilyurt'a kütüphane kazandırmak için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Bilim ve Kültür Derneğinin katkılarıyla yapılan Kitap Kafe projesini vatandaşların hizmetine sundu.

Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde eğitim, kültürel ve sanatsal hizmetler sunan Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezinde faaliyete geçen Kitap Cafe'de her yaştan vatandaşa hitap eden kitaplar yer alırken, rahat ve sakin bir ortamda kitaplarını okuyacak olan kitapseverler aynı zamanda düşünce sohbetlerini de yapabilecek. Yeşilyurt ilçesindeki eğitim seviyesini daha ileriye taşıyacak projelere destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Kentimiz ve ilçemizdeki kitap okuyan birey sayısını artırmak, bilgi arayışında olanlara imkanlarımız ölçüsünde yeni mekanlar sunmak ve okuma alışkanlığını artmasını tek amacımızdır" dedi. Yeşilyurt Medeniyet ve Sanat Merkezinde hizmete giren Kitap Kafenin hayata geçmesinde büyük bir gayret sarf eden Yeşilyurt Bilim ve Kültür Derneği yöneticilerine teşekkür eden Polat, "Genç isimlerden kurulu Yeşilyurt Bilim ve Kültür Derneğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki "Bilgi Pınarı" projesi çerçevesinde Kitap Kafe'yi açmak için yaptıkları başvuru kabul edildi. Projeyi onayladıktan sonra 100 bin TL'lik kaynak aktaran Gençlik ve Spor Bakanlığımıza hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Kitap Kafenin açılma sürecinde ciddi çaba sarf eden Dernek Yöneticilerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gençlerimizin eğitim noktasında bu çabaları ve gayretleri bizleri mutlu etmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak da eğitime katkı ve destek sunan herkese imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz. Dernek Yöneticilerimizin talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan Kitap Kafe, Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde sanatsal, eğitim ve kültürel çalışmalara ev sahipliği yapan Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezinde faaliyete geçmiştir. Malatyamıza ve Yeşilyurtumuza hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Yeşilyurt'un bütün alanlarda daha ileri noktaya ulaşması için yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini hatırlatan Başkan Polat, "Yeşilyurt bizim "Büyüyen Sevdamızdır'. Gece-gündüz demeden ilçemizi geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Eğitim hizmetlerimize her zaman önem verdik, bugünde güzel bir projenin açılışına yapmak bizim adımıza onurdur. Bundan sonrada durmak asla yok, sürekli çalışacağız ve hemşehrilerimize daha güzel hizmetler sunacağız" dedi. Açılış törenine katılan AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, insan odaklı hizmetler ve sosyal belediyecilikte her zaman fark oluşturan Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle hizmete sunulan Kitap Kafenin Yeşilyurt'a hayırlı olmasını diledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay da, Kitap Kafenin hizmete sunulmasından çok memnun kaldıklarını ifade ederek, " Her yönüyle modern ve şık bir mekan dizayn edilmiş. Kitap Kafenin hizmete girmesinde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. İnşallah gençlerimiz buradan istenilen şekilde istifade ederler" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Polat ve diğer davetliler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Yeşilyurt Bilim ve Kültür Derneği Yöneticileri, Kitap Kafenin raflarında yer alan kitaplar ve vatandaşlara yönelik sunulacak hizmetler hakkında bilgiler aktardı.

Kitap Cafenin açılışında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Yönetimi, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Kent Konseyi Genel Sekreteri de hazır bulundu.