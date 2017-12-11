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Yeşilyurt’ta "Doğal Ürünler Pazarı" Ve "Emanet Çarşısı’ Projeleri

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Yeşilyurt’ta "Doğal Ürünler Pazarı" Ve "Emanet Çarşısı’ Projeleri
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturmayı amaçlayan "Emanet Çarşı" ile...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturmayı amaçlayan "Emanet Çarşı" ile tarımsal üretimi desteklemek, tüketicilerin de doğal ürünlerden faydalanmalarını sağlamayı amaçlayan "Doğal Ürünler Pazarı" projelerini aynı çatı altında hizmete sunacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Selçuklu mimarisi örnek alınarak projesi çizilen "Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısı" hizmet binasının Turgut Özal Mahallesindeki bin 790 metrekare alanda hizmete gireceğini ve inşaat çalışmalarına başladıklarını söyledi. Her iki projenin de üç kat üzerinden hizmete girecek binanın içerisinde faaliyetlerde bulunacağını ifade eden Başkan Polat, "Kentimizin ve ilçemizin değişim ve dönüşümüne ışık tutması adına vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasında yer alan "Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısı" projemize hız verdik. Turgut Özal Mahallemizdeki bin 790 metrekare alanda hizmete sunacağımız projemizin inşaat sürecini başlattık. Üç kat şeklinde projelendirilen binamızın en alt katında Emanet Çarşı, üst katta Doğal Ürünler Pazarı ve idari bölümler olacak. Malatya'nın modern kent kimliğine önemli kazanımlar sağlayacak binanın bütün tasarımı Selçuklu mimarisine göre yapılacak ve tarihimizi yansıtan motifler yer alacak. Semt Konağı şekliyle kentimize ve ilçemize hizmet edecek çok güzel bir eseri hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

Her iki projenin sosyal, ekonomik ve toplumsal dayanışmaya sağlayacağı katkılardan bahseden Başkan Polat, "Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ortak platformda buluşturmayı hedeflediğimiz "Emanet Çarşı" projemizde ücretsiz alış-veriş kartına sahip vatandaşlarımız, hayırseverlerin yardımlarına kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler. "Emanet Ekmek" projemizle benzer yanları bulunan bu projemizde ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılması amacıyla hizmete sunacağımız "Doğal Ürünler Pazarı" projemiz de ise ilçemizde üretilen doğal ürünlerin, tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşacağı 15 günlük ya da aylık pazarlar kuracağız. Üreticiler için ayrı bir gelir, tüketiciler için ise doğal ürüne doğrudan ulaşma kolaylığı sağlayacak pazarımızda 18 adet kapalı, 15 adet açık işyeri kurulacak. Vatandaşlarımızın taze ve doğal köy ürünlere ulaşımını daha da kolaylaştıracak pazarımızda ürünlerin üreticiden tüketiciye aracısız satılmasına da olanak sağlanmış olacak. Sofralarında doğal ve taze ürünler bulundurmak isteyen vatandaşlarımız, açılacak pazardan gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecek. Kaliteli ve nitelikli tarımın teşvik edilmesini amaçlayan projemiz kapsamında ucuz ve taze ürünlerin satışını sağlamak ve gereken denetimleri yapabilmek üzere bir yapı da oluşturulacak" diye konuştu.

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