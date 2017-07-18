Yeşim Salkım Denizden Çıkıp Mikrofona Sarıldı

Bodrum'da tatil yapan ünlü sanatçı Yeşim Salkım, denizden çıkar çıkmaz mikrofonu eline alarak tatilcilere mini bir konser verdi.

Bodrum'da tatil yapan ünlü sanatçı Yeşim Salkım, denizden çıkar çıkmaz mikrofonu eline alarak tatilcilere mini bir konser verdi.

Bodrum tatili yapan ünlüler arasında yer alan Yeşim Salkım hem tatil yapıyor hem şarkı söylüyor. Geçtiğimiz gün bir sahilde denize giren Yeşim Salkım deniz ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Sahildeki ses tesisatını ve piyanoyu gören Salkım mikrofonu eline alarak şarkı söylemeye başladı. Tatilcilere mini bir konser veren Salkım vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Tatilciler ise Salkım'ı cep telefonları ile çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Mayosunun üstüne şile bezinden beyaz bir elbise giyen ünlü sanatçının parmak arası terlikleri ise dikkatlerden kaçmadı. Zaman zaman ses tesisatında sıkıntı olmasına rağmen şarkı söylemeye devam eden Salkım, "Hem tatil hem iş" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.